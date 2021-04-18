Выборы президента Сирии пройдут 26 мая, выдвижение кандидатов начнется с 19 апреля. Такое решение в воскресенье, 18 апреля, принял Народный совет республики.

17 марта сообщалось, что Сирия организует президентские выборы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, неподконтрольных Дамаску, или вынужден был покинуть САР.

Такое уточнение было сделано после того, как 16 марта главы МИД пяти стран — США, ФРГ, Великобритании, Франции и Италии — опубликовали совместное заявление с призывом не признавать голосование легитимным, поскольку «любой политический процесс требует участия всех сирийцев».

Minval.az