Восемь человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Нангархар, передаёт телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По словам главы провинции, инцидент произошел вечером в субботу в городе Джалалабад в мечети. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по членам одной семьи, которые в это время молились.

«По предварительной информации, пять сыновей Хаджи Абдул Вахаба и три его племянника были застрелены по причине личной неприязни», — заявил губернатор провинции. При этом источник сообщил телеканалу, что причиной стрельбы стали разногласия из-за земельного участка.

Полиция ведет расследование, задержанных пока нет.

Minval.az