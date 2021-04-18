В Канаде зарегистрирован второй случай развития тромбоза после вакцинации препаратом от коронавируса AstraZeneca. Пациента госпитализировали, он уже идёт на поправку.

Министерство здравоохранения Канады заявило, что житель провинции Альберта, у которого был выявлен тромбоз, выздоравливает, сообщает агентство Reuters. Уточняется, что пациент получил прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca, произведённой в Индии.

О первом случае тромбоза в Канаде сообщили 13 апреля. Его выявили у женщины, привившейся той же вакциной. Несмотря на это, Минздрав Канады не намерен отказываться от вакцинирования населения этим препаратом. Отказаться от его использования было рекомендовано только лицам моложе 55 лет.

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