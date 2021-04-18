Индийские фармкомпании по просьбе центральных властей приняли решение значительно снизить цены на лекарства, которые содержат препарат против коронавируса Remdesivir.

Об этом сказано на сайте Национального управления по ценообразованию на фармацевтические препараты.

По заявлению ведомства, семь компаний, производящих Remdesivir в Индии, уменьшили цены в среднем на 39%, чтобы сделать лекарства более доступными на фоне резкого роста спроса. В настоящее время использование препарата растет быстрыми темпами по всей стране.

Самое резкое снижение цены было сделано фармкомпанией Zydus Cadila, которая уменьшила стоимость своего препарата Remdac с 2800 рупий ($37,65 ) за 100-граммовый флакон до 899 рупий (около $12). Фармкомпания Dr. Reddy’s снизила цену на лекарственное средство Redyx с 5400 рупий ($72,6) до 2700 рупий ($36,3).

Minval.az