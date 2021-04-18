Приписываемая спецслужбам РФ причастность к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии в 2014 году может негативно отразиться на привлечении российских компаний к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».

Об этом заявил журналистам вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек.

«Установление причастности РФ к взрывам конечно же, могут повлиять на тендер, — сказал он. — Поступила очень серьезная информация. Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечет за собой последствия».

Гавличек напомнил, что решение об иностранных компаниях, которые будут привлечены к тендеру, чешское правительство примет на основании информации, подготовленной спецслужбами по запросу МВД. Контрразведка и разведка страны уже длительное время настаивают на отстранении от конкурса российских компаний, которые, как утверждается, могут нести потенциальную угрозу национальной безопасности Чехии.

29 марта правительство Чехии по предложению Минпромторга включило в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию «Росатом», американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EDF и южнокорейскую KHNP.

Minval.az