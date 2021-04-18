Один человек погиб и пятеро получили ранения, когда неизвестные открыли огонь из проезжающего мимо автомобиля по церемонии, организованной в штате Огайо в день годовщины смерти погибшего при стрельбе мужчины.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

По информации телеканала, церемония в память о погибшем в результате стрельбы год назад 28-летнем мужчине проходила на парковке рядом с магазином сети Dollar General в городе Колумбус.

Погибшая женщина в церемонии не участвовала, она заехала в магазин за продуктами и находилась в своей машине, когда из проезжавшего мимо автомобиля открыли стрельбу. Ещё пять человек, получившие ранения, были госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии.

Minval.az