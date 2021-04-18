Один из основателей компании Adobe, участвовавший в разработке формата PDF, Чарльз Гешке скончался на 82-м году жизни, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сообщение генерального директора компании.

Гешке, проживавший в Калифорнии, скончался в пятницу, сообщила компания. Причина смерти не указывается.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которой он служил ориентиром и героем на протяжении десятилетий. Как сооснователи Adobe Чак (Чарльз Гешке) и Джон Уорнок разработали инновационное программное обеспечение, которое произвело революцию в творчестве и общении между людьми», — заявил глава компании Шантану Нарайен в письме сотрудникам.

Карьера Гешке началась в научно-исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто, штат Калифорния. Гешке покинул Xerox в 1982 году, чтобы вместе с Уорноком основать компанию Adobe.

В 1992 году Гешке пережил похищение и провел в плену четыре дня. Одного из двух похитителей полиция задержала с выкупом в 650 тысяч долларов США и тот привел правоохранителей к месту, где находился Гешке. В 2009 году бывший президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока государственной наградой — Национальной медалью в области технологий и инноваций.

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