Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает и других вариантов, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

«Воссоединение Китая – неудержимый исторический процесс, никто, ни одна сила не могут остановить это. Мы никогда не позволим Тайваню получить независимость. Мы готовы сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения, но вместе с тем, мы не обещаем, что отказываемся от других вариантов, ни один вариант не исключается», — заявил Лэ Юйчэн в интервью агентству Associated Press, полный текст которого опубликован на сайте МИД КНР.

Он подчеркнул, что тайваньский вопрос касается коренных интересов Китая, и в этом вопросе у правительства нет пространства для обсуждений и уступок.

«Мы выступаем решительно против любых официальных контактов между США и Тайванем, неважном на низком или высоком уровне. США не нужно пытаться играть «тайваньской картой», это очень опасная карта. Принцип одного Китая – красная линия для Китая, мы никогда не позволим ее пересечь», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства Китая.

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