Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что в Европе появились угрозы, исходящие от России. Такую точку зрения она изложила в субботу на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает ТАСС.

«Улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы», — приводит слова министра агентство DPA. Подобные угрозы она считает «конкретными и непосредственными». По словам Крамп-Карренбауэр, «тот, кто на это указывает, не настроен антироссийски», а лишь говорит о «политических фактах». Она также отметила, что у России есть ракеты, «которые могут достичь Германии».

С аналогичными утверждениями министр обороны ФРГ в последний раз выступала 3 апреля. Тогда она настаивала на том, что из-за действий Москвы «растут вызовы» для Европейского региона.

Также Крамп-Карренбауэр вновь выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на границе России и Украины. По ее словам, действия Москвы нацелены на то, чтобы «спровоцировать реакцию».

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