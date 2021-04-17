Пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, сообщается на сайте сервиса.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая», — говорится в сообщении.

Если пользователь откажется принимать новые правила, его аккаунт не удалят. Но функциональность мессенджера будет серьезно ограничена. В частности, читать и отправлять сообщения будет нельзя, из опций останутся только звонки и уведомления.

Абонентам предлагают либо принять новые условия, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

Minval.az