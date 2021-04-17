В Малайзии у 40 медицинских работников выявили коронавирусную инфекцию после того, как они получили два компонента вакцины. Об этом сообщил гендиректор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла на своей странице в Facebook.

По словам Абдуллы, девять медиков заразились спустя более чем две недели после получения второй дозы, а 31 — спустя менее двух недель. Еще 142 медицинских работника заболели после получения первой дозы противоковидного препарата.

При этом гендиректор подчеркнул, что ни у кого из заразившихся не зафиксировано тяжелых симптомов. Он напомнил, что меры безопасности необходимо соблюдать, несмотря на вакцинацию.

В Малайзии для вакцинации используют препараты Pfizer-BioNTech (США) и Sinovac (Китай). Вскоре в страну пребудут препараты британо-шведской компании AstraZeneca.

Minval.az