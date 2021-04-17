Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп похоронен в часовне святого Георгия в Виндзорском замке., передает РИА Новости.

Герцог Эдинбургский не хотел «шумихи» вокруг своих похорон, и пандемия коронавируса позволила в полной мере осуществить его желание: на отпевании присутствовали, в соответствии с антиковидными правилами, лишь 30 ближайших родственников покойного.

Герцог похоронен в королевской усыпальнице часовни, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филиппа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы — король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета Вторая. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

Minval.az