Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Президент Французской Республики в ближайшее время проведет переговоры с президентом Путиным», — говорится в коммюнике по итогам встречи французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон заявил о необходимости соблюдения минских договоренностей, а также выразил решимость найти «прочное политическое решение конфликта» на юго-востоке Украины.

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