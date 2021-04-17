Медики во Франции со 2 по 8 апреля выявили еще девять случаев тромбоза у людей, недавно привившихся вакциной от COVID-19 от компании AstraZeneca, сообщает Интерфакс.

Кроме того, по информации французского Национального агентства по безопасности лекарственных препаратов (ANSM), за этот промежуток времени также выявили два случая возникновения проблем со свертываемостью крови.

В общей сложности во Франции выявили 23 случая тромбоза (восемь из них — летальные), возможно, вызванных этой вакциной.

Всего в стране использовали около 2,7 млн доз препарата от AstraZeneca.

В странах ЕС и ряде других государств в последние недели не утихают споры насчет того, в каких масштабах следует применять данную вакцину с учетом возникающих крайне редко случаев тромбоза

Minval.az