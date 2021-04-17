США считают ответ России на свои санкции эскалацией, которая вызывает сожаление. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон не заинтересован в эскалации, однако оставляет за собой право ответить на действия России против США.

«Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры», — говорится в сообщении.

Известно, что накануне, МИД РФ объявил о высылке 10 американских дипломатов, об ограничении практики краткосрочных поездок дипломатов по линии Госдепа, полном прекращении практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа российских граждан и третьих стран и другие меры. Также в санкционном списке оказались восемь действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, которые, по мнению российского дипведомства, «причастны к разработке и реализации антироссийского курса».

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