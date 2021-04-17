Восемь человек скончались во Франции из-за тромбоза, возникшего после вакцинации препаратом от компании AstraZeneca. Об этом в пятницу сообщили в Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств.

По данным на 8 апреля, более 2,72 миллиона прививок AstraZeneca было сделано во Франции. С 2 по 8 апреля было обнаружено девять новых случаев атипичных по своей локализации тромбозов и два случая изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний.

В общей сложности с начала вакцинации населения страны от COVID-19 препаратом AstraZeneca во Франции зафиксировано 23 случая тромбозов. Восемь из них оказались смертельными.

Minval.az