Рауль Кастро решил уйти с поста первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы.

Отмечается, что 89-летний генерал армии передает управление страной группе подготовленных лидеров, «закаленных десятилетиями опыта, приверженных Революции».

«Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм», — приводит слова Кастро «Газета.ру» со ссылкой на газету «Гранма».

Кастро в 2008-2018 годах был руководителем государства, правительства и главнокомандующим Вооруженными Силами Кубы. С 2011 года он также занимал пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии страны.

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