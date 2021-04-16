Около 10 тысяч человек вышли на улицы Берлина, когда Конституционный суд отменил закон об ограничении ставок аренды жилья, пишет интернет-сайт tvr.by.

Документ принят в конце прошлого года и, по сути, заморозил аренду, которая за последние 10 лет увеличилась почти вдвое. Теперь многих жителей Германии ждет стремительный рост квартплат.

Протесты довольно быстро перешли в противостояние с полицией. Правоохранители действовали жестко — лежащих на земле людей усмиряли кулаками. Не обошлось без задержаний.



Minval.az