Скорость распространения COVID-19 в мире приближается к самому высокому показателю за всю пандемию, заявил на брифинге в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

«По всему миру заражения и смерти от COVID-19 продолжают расти со скоростью, которая вызывает озабоченность. Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию. В ряде стран, которые ранее избежали быстрого распространения, сейчас столкнулись с ростом заражений», — сказал он.

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