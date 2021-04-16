Первый двигатель турецкого производства TJ300 для ракет средней дальности диаметром 240 мм развил тягу до 1 342 ньютонов, побив таким образом мировой рекорд в своем классе. Об этом сообщает Министерство промышленности и технологий Турции.

Турбореактивный двигатель диаметром 240 мм, разработанный в рамках проекта Управления программ финансирования технологий и инноваций (TEYDEB) при Совете Турции по научно-техническим исследованиям TÜBİTAK, достиг тяги в 1 342 ньютона.

Глава министерства промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк разместил в соцсетях видеокадры испытаний двигателя TEI-TJ300, в ходе которых был побит рекорд.

Турция занимается разработкой национальных проектов с привлечением квалифицированных кадров и отечественных ресурсов. Одним из таких исследований стал первый отечественный двигатель TEI-TJ300, предназначенный для ракет средней дальности.

В 2017 году проект турбореактивного двигателя TEI-TJ300, разработкой которого занимается TÜBİTAK в сотрудничестве с TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) и Roketsan, продемонстрировал результаты, далеко выходящие за рамки запланированных характеристик.

Двигатель TEI-TJ300 побил мировой рекорд в своем классе, достигнув 1 342 ньютонов тяги при диаметре 240 мм, в то время как лучшие его конкуренты в классе 230-250 мм выдавали максимальную тягу в 1 250 ньютонов при диаметре 250 мм.

Церемония запуска первого прототипа турбореактивного двигателя TEI-TJ300, разработанного усилиями турецких инженеров с привлечением национальных ресурсов, состоялась в июне 2020 года при участии министра Варанка. В том же году отечественный двигатель прошел успешные испытания.

TEI-TJ300 — первый двигатель в мире, который может обеспечивать такую ​​тяговую мощность в своем классе с ограниченным диаметром 240 мм. Двигатель может быть адаптирован для ракетных систем, работать на высоких скоростях до 90 процентов скорости звука на высоте 5000 футов.

Minval.az