В Словакии с новой силой разгорелся скандал вокруг поставок российской вакцины от коронавируса Спутник V. Накануне вице-премьер страны Игорь Матович заявил, что Россия вернула деньги за уже переданные 200 тысяч доз препарата.

Таким образом, договоренность о поставках двух миллионов доз препарата, заключенная прежним правительством Словакии, может сорваться.

Матович обвинил в произошедшем Словацкий государственный институт контроля за лекарствами, который, по его словам, «скомпрометировал российских партнеров» своими критическими заявлениями о российской вакцине.

По данным медицинского регулятора, Россия продала Словакии вакцину Спутник V, которая отличается от одобренной научным журналом TheLancet.

Матович назвал это сообщение «вводящим в заблуждение» и назвал его частью кампании против российской вакцины.

Minval.az