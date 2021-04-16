Перехват самолета-разведчика Военно-воздушных сил (ВВС) США близ Камчатки показали на видео.
На видео, снятом из кабины самолета, видно стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США.
Перехват самолета-разведчика Военно-воздушных сил (ВВС) США близ Камчатки показали на видео.
На видео, снятом из кабины самолета, видно стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США.
Дата: 2021/04/16 11:53
Раздел: Мир
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