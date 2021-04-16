Жертвами стрельбы в Индианаполисе стали восемь человек, все они погибли на месте, сообщили в полиции. Еще много раненых госпитализировали, как минимум один находится в критическом состоянии.
Дата: 2021/04/16 11:23
Раздел: Мир
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