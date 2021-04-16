Жертвами стрельбы в Индианаполисе стали восемь человек, все они погибли на месте, сообщили в полиции. Еще много раненых госпитализировали, как минимум один находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел в здании логистической компании FedEx недалеко от местного аэропорта. Сигнал поступил в полицию в четверг около 23:00 по местному времени.

Minval.az