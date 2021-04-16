Израильская авиация в ночь на пятницу нанесла серию ударов по блокированному сектору Газа, пострадавших нет.

В воздух были подняты как самолеты, так и вертолеты ВВС Израиля.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что удар стал ответом на ракетный обстрел юга Израиля с территории палестинского полуанклава.

Воздушному удару подверглись предприятие по производству боеприпасов, тоннель для транспортировки оружия и один из военных объектов палестинского движения ХАМАС, говорится в сообщении, размещенном на странице ЦАХАЛ в Twitter.

Minval.az