В Ираке силовики обнаружили почти 1,6 миллиона долларов, килограммы серебра и золотые монеты под развалинами одного из домов в Мосуле. Об этом сообщил местный новостной портал Shafaq news.

Все эти богатства принадлежали контролировавшим долгое время город боевикам террористической организации ИГИЛ, хранились в их так называемом казначействе.

Выйти на «банк» боевиков правоохранителям удалось благодаря полученной от осведомителей информации. Отмечается, что все деньги и драгоценные металлы были отобраны и украдены радикалами у местных жителей.

Как уточняется, в тайнике находилось 1,59 миллиона долларов, 17,5 миллиона иракских динаров (около 12 тысяч долларов), 15 килограммов серебра в виде заготовок для монет, которые террористы чеканили и использовали на подконтрольных им территориях. Кроме того, там обнаружено почти полкилограмма уже отчеканенных золотых монет, а также 17,5 килограмма серебряных слитков и небольшое количество других металлов.



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