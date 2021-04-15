Иран планирует использовать обогащенный до 60% уран в медицинских целях, подтвердил замминистра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи на заседании комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий.

Как рассказали в МИД Исламской Республики, на данный момент заседание по СВПД уже завершилось, стороны достигли договоренности продолжить дискуссию на встречах экспертных групп, ее результаты передадут Совместной комиссии потом.

«Этот шаг осуществлен в рамках прав Ирана, предусмотренных положениями 26 и 36 СВПД, и нацелен на обеспечение ряда потребностей страны в сфере медицины», — цитирует Аракчи РИА Новости.

Minval.az