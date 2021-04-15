Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в связи с действиями РФ, сообщает Белый дом.

«Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные пагубные действия правительства Российской Федерации», — говорится в письме Байдена конгрессу.

Режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности является основанием для введения санкций.

Minval.az