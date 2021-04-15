Гражданские астронавты NASA получают минимальную зарплату в размере $66829 в год. Это эквивалентно $5569 в месяц.

Согласно установленной шкале базовых окладов, такую зарплату астронавтам платят в 2021 году. Эта зарплата соответствует классу GS-12 c опытом и навыками 1-го уровня.

После нескольких лет безупречной работы тот же астронавт имеет право на зарплату класса GS-12 10-го уровня — $86881 в год, или $7240 в месяц.

Но астронавты не ограничены классом GS-12 и в течение карьеры могут достигнуть максимального класса GS-15 10-го уровня, писал в 2020 году Business Insider.

Таким образом, в 2021 году максимальная зарплата гражданского астронавта NASA составляет $143598 в год, или $11966 в месяц.

Minval.az