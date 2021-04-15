К 2050 году цена на нефть может упасть до 10 долларов за баррель, если миру удастся достичь целей Парижского соглашения и перейти на энергоносители. Такой прогноз сделали аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie, которая занимается исследованиями в области энергетики, сообщает CNBC.

Аналитики подсчитали, что к середине века спрос на нефть может упасть на 70 процентов по сравнению с нынешним. Причем падать он начнет уже в 2023-м, а затем резко ускорится. Эксперты считают, что к 2030 году цена эталонной Brent опустится до 37-42 доллара за баррель, а через два десятилетия за бочку и вовсе будут давать 10 долларов.

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