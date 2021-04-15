Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди ожидает ухудшения ситуации в Афганистане после завершения военной миссии НАТО, в том числе предвидит увеличение потока беженцев в Европу.

«Переговоры талибов и признанного правительства находятся в критической точке, — заявил он в четверг на заседании комиссии по иностранным делам нижней палаты парламента Италии. — Сейчас не приходится говорить о стабильности с точки зрения ни безопасности, ни экономики, ни гуманитарной ситуации. И если этот процесс пойдет не так, ситуация ухудшится значительно, и это коснется Европы, потому что приведет к росту миграционного потока, в том числе через Иран, по балканскому маршруту».

Гранди призвал международное сообщество после вывода контингента США и НАТО из Афганистана продолжать оказывать помощь стране.

Minval.az