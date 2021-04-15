Сенат Франции расширил запреты в резонансном законопроекте против «сепаратизма», который вызвал резкую критику за формирование основы для проявления исламофобии, в частности в отношении мусульман и женщин, покрывающих голову платком.

После голосования в Национальном собрании Франции законопроект был принят 208 голосами в Сенате. «Против» проголосовало 109 парламентариев. Теперь законопроект должен пройти второе чтение в Национальном собрании.

Франция, которая под прикрытием борьбы с «политическим исламом» и «исламистским сепаратизмом» усиливает давление на мусульман, все чаще подвергается критике.

При голосовании в Сенате, где большинство составляет правоцентристская Республиканская партия (LR), в законопроект были внесены дополнительные «ограничительные» положения о мусульманах, которые главным образом коснулись женщин, носящих платки, передает «Анадолу».

Примечательно, что платок стал главной темой обсуждений во время рассмотрения законопроекта в Сенате.

В Сенате было принято решение внести в законопроект статьи, запрещающие матерям, сопровождающим своих детей в школьных поездках, и девушкам до 18 лет носить платки в общественных местах, а также буркини (исламский купальник) в бассейнах.

Кроме того, были расширены полномочия муниципалитетов. Так, согласно законопроекту, главы муниципалитетов могут запретить участникам свадебных церемоний держать в руках флаги других стран, за исключением флагов Франции и Европейского Союза (ЕС).

Также речь идет о запрете на ношение платка на официальных спортивных соревнованиях, отказе в предоставлении вида на жительство иностранцам, которые, проживая в стране, «открыто игнорируют принципы Республики».

Запрет коснулся и проведения богослужений в коридорах университетов.

После того как министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин выступил против решения муниципалитета Страсбурга о выделении финансирования на строительство мечети Эйюпа Султана при Национальном видении исламского общества Франции (CIMG) и открытия частной школы CIMG в Альбервиле, по просьбе французского президента Эммануэля Макрона в законопроект были добавлены две статьи.

Эти две статьи обязывают муниципалитеты уведомлять губернаторов о выделении финансовой помощи на возведение культовых сооружений за 3 месяца заранее и предоставляют право губернаторам блокировать открытие частных школ при поддержке зарубежных стран, «враждебных» Франции.

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