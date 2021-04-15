Канцлер ФРГ Ангела Меркель вакцинируется от коронавирусной инфекции препаратом британо-шведской компании AstraZeneca в пятницу, 16 апреля. Об этом сообщает издание Welt.

Отмечается, что Меркель старше 60 лет, поэтому она входит в группу лиц, имеющих право на вакцинацию AstraZeneca в Германии.

Ранее Меркель заявляла, что пройдет вакцинацию от коронавируса в порядке общей очереди. В середине марта она уже сообщала о планах использовать препарат AstraZeneca, когда подойдет ее очередь для вакцинации.

Власти ФРГ разрешили использовать препарат AstraZeneca для вакцинации пожилых людей. Применять вакцину для более молодых можно будет после консультации с врачом.

Minval.az