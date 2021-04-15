Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала дату встречи главы республики Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже, пишет «Интерфакс-Украина».

По ее словам, встреча состоится в пятницу, 16 апреля, и будет носить преимущественно рабочий характер. «Президенты сфокусируются на ситуации на Донбассе и относительно наращивания российских войск на границах с Украиной», — сказала Мендель. Она отметила, что вместе с президентом визит в Париж совершит и его жена Елена Зеленская, которая встретится с супругой главы Франции Брижит Макрон.

Ранее стало известно, что переговоры Зеленского и Макрона будут проходить в Елисейском дворце в формате рабочего обеда. Помимо Донбасса, стороны намерены обсудить прогресс демократических реформ на Украине и, в частности, создание независимой судебной системы.

Minval.az