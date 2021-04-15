Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон не считает серьезной перспективу вступления Украины в Евросоюз.

«Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления (в Евросоюз — ред.). Я думаю, что это не серьезная перспектива», — сказал Бон в эфире радиостанции Radio J.

Клеман Бон также полагает, что пока у Турции нет перспектив вступления в Евросоюз.

«Я думаю, надо признать, что это в большей части искусственно (перспектива вступления Турции в Евросоюз – ред.). И это сказал президент республики (Эммануэль Макрон), когда он принимал более двух лет назад в Париже господина (президента Турции Тайипа) Эрдогана… Дискуссии не продвигаются. В актуальном контексте мы видим, что нет никаких перспектив такого рода», — сказал он.

«Это не значит, что не надо иметь партнерства и вести дискуссии… Но полагать, что Европейский союз должен все больше и больше расширяться, это ошибка и безумие, поскольку мы должны консолидировать и улучшать наш союз», — подчеркнул он.

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