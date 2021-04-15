Турецкие власти оштрафовали корпорацию Google на 296 миллионов турецких лир (36,6 миллиона долларов США) за нарушение действующего в стране закона о конкуренции.

Совет по вопросам конкуренции Турции заявил, что Google нарушила закон, усложнив результаты обычного поиска на рынке контентных услуг, разместив текстовые объявления в верхней части общих результатов поиска, исключив тем самым своих конкурентов.

В ведомстве уточнили, что расследование было проведено в отношении дочерних компаний технологического гиганта — Google Reklamcilik ve Pazarlama Ltd., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Ltd. и Alphabet.

В 2019 году Европейская комиссия также оштрафовала Google на 1,69 миллиарда долларов за нарушение антимонопольных правил ЕС в отношении интернет-рекламы.

Minval.az