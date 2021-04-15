НАТО к 1 мая начнет вывод из Афганистана сил, участвующих в операции «Решительная поддержка». Процесс займет несколько месяцев и будет упорядоченным и координированным, говорится в заявлении Североатлантического альянса, обнародованном в среду, 14 апреля. В организации указали, что отреагируют на возможные атаки исламистского радикального движения «Талибан».

Вывод войск означает начало новой главы отношений НАТО и Афганистана, а вовсе не их окончание, подчеркивается в заявлении. Союзники по альянсу и его партнеры продолжат поддерживать Афганистан, его народ и структуры в деле продвижения безопасности и укрепления, достигнутого за последние 20 лет, указывается далее.

Minval.az