Меджлис крымскотатарского народа поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за внимание к защите прав и интересов крымскотатарского народа, который уже семь лет подряд находится в условиях оккупации Крыма Российской Федерацией.

Об этом заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что письмо с благодарностью было направлено Эрдогану в связи с подписанием 10 апреля 2021 года Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства жилья для крымскотатарского народа и других льготных категорий граждан Украины.

«Мы стараемся создавать условия для того, чтобы десятки тысяч крымских татар, в условиях вынужденного проживания за пределами Крыма, но в пределах Украины, сумели не только сохранить свою идентичность, но и нарастить свой профессиональный и интеллектуальный потенциал, который они смогут применить для реинтеграции и развития освобожденного от российских оккупантов Крыма», — отметил Чубаров.

Он добавил, что Меджлис высоко ценит усилия Турецкой Республики, направленные также на обустройство крымских татар, вынужденных вследствие угрозы своей жизни, оставить оккупированный Россией Крым и проживающих на материковой части территории Украины.

«Речь идет об участниках российско-украинской войны, политических заключенных, активистах крымскотатарского национального движения, общественных деятелях и политиках, журналистах, преподавателях вузов, государственных служащих и других», — уточнил председатель Меджлиса.

В то же время, он подчеркнул, что строительство жилья в соотношении, предусмотренном Рамочной соглашением (Киев — 100 квартир, Николаев — 200 квартир, Херсон — 200 квартир), не снимет остроту жилищной проблемы во многих крымскотатарских семьях, проживающих в связи с выездом из оккупированного Крыму в городе Киеве, а также других регионах Украины.

«Меджлис крымскотатарского народа обращается с призывом одновременно с реализацией указанного проекта о строительстве 500 квартир, рассмотреть возможность строительства дополнительных 500 квартир, сосредоточив их в местах фактического проживания крымских татар-вынужденных переселенцев, включая город Киев», — резюмировал Чубаров.

Minval.az