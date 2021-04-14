830 миллионов евро пожертвований собрано на реставрацию собора Парижской Богоматери, пострадавшего от разрушительного пожара в 2019 году. Об этом сообщила министр культуры Франции Розелин Башло.

«Было собрано 830 миллионов евро пожертвований, абсолютно беспрецедентная сумма. Естественно, я являюсь гарантом правильного и прозрачного использования этого фонда «, — сказала Башло, отвечая на вопросы в сенате. Ее слова приводит РИА Новости

Министр отметила, что собранная сумма позволит начать реставрацию Нотр-Дама.

Глава минкульта заверила, что Нотр-Дам вновь откроется в 2024 году.

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