Британского принца Филиппа похоронят на территории часовни Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка в гробу из английского дуба со свинцовой отделкой, пишет Daily Mail.

Гробы для королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа изготовили еще 30 лет назад. Все эти годы гробы хранятся в похоронном бюро Leverton & Sons. Свинцовая обшивка должна замедлить процесс разложения тела.

В похожих гробах хоронили и других членов королевской семьи. Например, гроб принцессы Дианы из-за свинца весил порядка 250 кг.

Тело принца Филиппа к месту погребения привезут на одном из двух гибридных внедорожников Land Rover Defender 130 Gun Bus с открытым верхом, модифицированных под руководством самого принца.

Напомним, принц Филипп ушел из жизни 9 апреля в 99-летнем возрасте. Его похоронят 17 апреля, церемония прощания по его просьбе пройдет в частном формате.

Minval.az