Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политической подоплеки в решении России об ограничении авиасообщения.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов вируса завезено в Россию из этой страны.

«Так или иначе, будут негативные последствия этого решения. Я не вижу в нем политической подоплеки. Мы работаем над возобновлением полетов», — цитирует Чавушоглу телеканал NTV.

Minval.az