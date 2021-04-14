Биотехнологическая компания Moderna после исследований понизила эффективность своей вакцины от коронавируса.

В декабре 2020 года эффективность своей COVID-вакцины Moderna оценивала в 94,1%. Теперь же выяснилось, что препарат предотвращает заражение в 90% случаев, а тяжелое протекание болезни — в 95%. В такому выводу пришли по итогам третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.

Результаты исследования опубликованы в Американском журнале акушерства и гинекологии. Они гласят, что COVID-вакцины Pfizer и Moderna считаются безопасными и эффективными для беременных.

Отметим, что в феврале Moderna объявила, что разработала обновленную версию своей вакцины, эффективную в борьбе со штаммом коронавируса из Южно-Африканской Республики.

Minval.az