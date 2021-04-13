Власти Турции увеличили комендантский час и запретили междугородние поездки ради борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По словам президента, комендантский час будет действовать с 19:00 до 05:00. Жители республики временно не смогут передвигаться между городами.

В понедельник, 12 апреля, Россия приняла решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами на взаимной основе будет ограничено двумя рейсами в неделю. Сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

Днем ранее министр здравоохранения Турции Фахретттин Коджа заявил, что страна переживает самый сложный этап за все время пандемии коронавируса.

Minval.az