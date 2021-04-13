Би-би-си получила рекордные в британской истории 100 тыс. жалоб от телезрителей на слишком детальное освещение телерадиовещательной корпорацией новости о смерти супруга королевы Елизаветы II принца Филипа. Об этом сообщила газета The Sun.

После того как 9 апреля Букингемский дворец сообщил о смерти герцога Эдинбургского, Би-би-си полностью пересмотрела сетку вещания, отменив все запланированные программы и пустив сразу по трем телеканалам одинаковые передачи, посвященные супругу королевы. Умершему принцу-консорту был полностью посвящен эфир и радиостанции Би-би-си.

Как пишет The Sun, многие зрители переключились на другие каналы: телеаудитория развлекательного Второго канала Би-би-си (BBC Two) сократилась 9 апреля на 64% по сравнению с пятницей неделей ранее. В тот же день на сайте корпорации появилась соответствующая форма для подачи онлайн-жалоб. Как уточняет таблоид, до этого больше всего жалоб — 63 тыс. — вызвал показ Би-би-си мюзикла Джерри Спрингера в 2005 году.

В ответ на недовольство телезрителей представитель Би-би-си заявил, что корпорация «гордится освещением и ролью, которую она играет в моменты национальной значимости». Официальную статистику жалоб Би-би-си намерена распространить в четверг.

Minval.az