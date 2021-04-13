Регуляторы США захотели запретить использование вакцины против коронавируса американской компании Johnson & Johnson из-за тромбов у привитых. Об этом сообщает Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) в Twitter.

«Мы рекомендуем приостановить использование этой вакцины из соображений предосторожности», — говорится в заявлении. Регулятор пояснил, что вакцинацию американским препаратом стоит прекратить до тех пор, пока не будут изучены случаи образования тромбов после введения вакцины.

По данным регулятора, в США было введено более 6,8 миллиона доз препарата, при этом было зафиксировано всего шесть случаев «редкой и тяжелой формы тромбоза» среди привитых. Отмечается, что на основании этого можно прийти к выводу, что подобный побочный эффект встречается крайне редко.

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