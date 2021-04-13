Правительство Австралии приняло решение не приобретать вакцину Johnson&Johnson от COVID-19, пишет газета Sydney Morning Herald со ссылкой на заявления властей.

Как сообщает издание, решение австралийских властей связано с тем, что в стране уже производится аналог вакцины компании Johnson&Johnson, а именно вакцина AstraZeneca.

«Вакцина от компании Janssen (принадлежит американскому холдингу Johnson&Johnson) создана на основе аденовирусного вектора, то есть она принадлежит к тому же типу вакцин, что и вакцина AstraZeneca. На данный момент правительство не намерено приобретать другие вакцины на основе аденовирусного вектора», — заявил пресс-секретарь министра здравоохранения Австралии.

При этом, как отмечает издание, Johnson&Johnson прежде чем согласиться поставлять вакцины в Австралию, выдвинула в качестве условия наличие в стране определенной системы компенсации без обращения в суд для лиц, у которых наступили побочные эффекты в результате вакцинации. Однако в Австралии данная система не применяется.

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