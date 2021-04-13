Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен больше не потерпит ситуацию, подобную скандалу во время протокольной съемки в Анкаре на переговорах с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Такое недвусмысленное заявление глава ЕК сделала на встрече с председателем Евросовета в понедельник, 12 апреля, сообщило информагентство dpa, со ссылкой на представителей дипломатических кругов в Брюсселе.

По их сведениям, сам Мишель признал, что повторение аналогичных инцидентов в дальнейшем недопустимо, и намерен еще раз принести извинения на встрече с представителями Европарламента 13 апреля.

Во время съемки 6 апреля в Анкаре Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла. Эрдоган и Мишель заняли места напротив друг друга рядом с флагами ЕС и Турции, а главе Еврокомиссии — ввиду отсутствия третьего кресла — некоторое время пришлось стоять в стороне. Она попыталась привлечь внимание собеседников, однако третье кресло в комнате так и не появилось. Фон дер Ляйен, которая на переговорах находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю, посадили на диван — напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

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