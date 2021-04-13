Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность относительно скопления войск на границе Украины и в аннексированном Крыму.

В своем заявлении главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности отметили, что масштабное передвижение войск представляет угрозу и является дестабилизирующим фактором, призвали Россию прекратить провокации и снизить напряженность в рамках ее международных обязательств.

Кроме того, в заявлении содержится призыв к Москве придерживаться принципов и обязательств ОБСЕ, которые она подписала о прозрачности передвижения военных, и выполнить процедуру, установленную в соответствии с Венским документом, передает «Анадолу».

Напоминая о своем последнем заявлении от 18 марта, министры подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, и поддержали шаги по противодействию, предпринимаемые Украиной.

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