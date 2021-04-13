Суд Анкары освободил десять адмиралов, задержанных ранее за коллективное письмо в защиту конвенции Монтрё, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде, передает телеканал NTV.

Ранее прокуратура Турции потребовала арестовать одного из отставных адмиралов Эргуна Менги, а еще девять — отправить домашний арест. Дело передали в суд для назначения им меры пресечения.

Четвертого апреля было опубликовано письмо 104 отставных турецких адмиралов. Они назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей суверенные права на Босфор и Дарданеллы. Адмиралы также сочли неприемлемой дискуссию о пересмотре соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который должен пройти параллельно Босфору и соединить Мраморное и Черное моря. Авторы письма призвали сохранить Конституцию Турции на фоне слов президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной разработке нового Основного закона страны.

На следующий день полиция задержала десять адмиралов, подписавших письмо.

Minval.az