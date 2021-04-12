Иран является угрозой для всего Ближнего востока, Израиль не позволит ему обзавестись ядерным оружием. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции после переговоров в Иерусалиме с министром обороны США Ллойдом Остином.

«На Ближнем Востоке нет более серьезной угрозы, чем Иран. Иран не отказался от своего стремления обладать ядерным оружием и не прекратил призывать к уничтожению Израиля. Я, как премьер-министр Израиля, никогда не позволю Ирану заполучить ядерные средства для проведения геноцида против Израиля», — сказал Нетаньяху.

«Израиль продолжит защищать себя», — добавил он.

Ранее в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в диверсии на ядерном объекте в Натанзе, пообещав отомстить за это.

Напомним, авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана в иранском Натанзе произошла в воскресенье. В результате инцидент никто не пострадал, загрязнения окружающей среды нет. По данным израильских и американских СМИ к инциденту причастна разведка Израиля.

Minval.az