Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон назвал «пиар-ходом», вызывающим сожаление, заявление Берлина о начале переговоров с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет французская газета Le Figaro.

«В Германии начинается избирательная кампания в связи с выборами в Бундестаг в сентябре. Этим объясняется, почему там много агитации. Я думаю, что это был пиар-ход и сожалею по этому поводу, — заявил госсекретарь. — Отправка сигналов, которые создают впечатление, что в холодильнике в бездействии лежат дозы, которые мы не используем, все это безответственно и не очень серьезно».

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил, что его страна начнет переговоры с Россией о возможной закупке «Спутника V», в случае одобрения этой вакцины от COVID-19 европейскими властями.

«При этом сам министр здравоохранения сказал, что российскую вакцину получится произвести не ранее, чем в срок от двух до пяти месяцев, из-за задержек с получением ее одобрения в ЕС и необходимости создания производственных мощностей, которые остаются недостаточными», — добавил госсекретарь Франции.

Вопрос об использовании вакцины «Спутник V» вызывает споры в Европе: в частности, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан недавно раскритиковал Россию за ее использование в качестве инструмента «пропаганды» по всему миру, добавляет издание.

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